Strappa la collana a una signora e fugge in metro: caccia al ladro

Ha avvicinato la sua preda, l'ha derubata ed è fuggito in metropolitana, facendo perdere le sue tracce. Gli agenti delle Volanti della Questura di Brescia sono a caccia di un uomo che nel pomeriggio di ieri, sabato 3 settembre, ha derubato della collana una signora di 65 anni in attesa della metropolitana.

Il furto è avvenuto nei pressi della fermata Prealpino della metropolitana cittadina, lo riporta il quotidiano Bresciaoggi. Sul posto sono state inviate un'ambulanza - la donna è stata visitata, ma non è stata accompagnata in ospedale - e una pattuglia della Polizia. Purtroppo al momento non c'è traccia del ladro, ma gli agenti sono al vaglio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'uomo è ricercato in tutta la città.

Poche ore dopo, nella serrata di ieri, un altro furto di collanina si è verificato in città, nel locale Molo di via Sorbanella, dove tre giovani hanno derubato un coetaneo prima di essere individuati e fermati dalla Polizia.