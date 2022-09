Rubano al concerto, poi tentano di confondersi tra gli spettatori: arrestati

Tra la gente accorsa per il concerto di Guè Pequeno, hanno avvicinato la vittima e con destrezza le hanno strappato la collanina. Hanno agito in sinergia i tre giovani che sono stati fermati ed arrestati venerdì sera al Molo, locale di via Sorbanella in città. I protagonisti hanno 20, 21 e 25 anni, sono due ragazzi e una ragazza, tutti e tre provenienti da Novara. I fatti sono riportati dal quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

La vittima, che si è vista strappare la collanina, e un suo amico, si sono accorti del terzetto di ladri, ed han denunciato il furto alla sicurezza interna del locale. Grazie alla descrizione dei giovani, e all'arrivo della Polizia, attorno alle 3 di notte gli agenti hanno potuto arrestarli con l'accusa di furto con strappo.

Dopo una notte in caserma, ieri mattina i tre sono finiti davanti al giudice per il processo in direttissima, davanti al quale hanno deciso di avvalersi del diritto di non rispondere. L'arresto è stato convalidato. La ragazza, studentessa incensurata, è tornata in libertà, mentre il giudice per i due ragazzi, che hanno alle spalle alcuni precedenti, ha disposto l'obbligo di dimora a Novara e il divieto di uscire di casa durante le ore serali e notturne. Il processo verrà aggiornato fra un paio di settimane.