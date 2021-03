Tragica morte di Francesca: sei persone arrestate dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato in azione dalle prime luci dell'alba: 6 arresti per la morte di Francesca Manfredi, uccisa da un'overdose a soli 24 anni

La notizia è stata resa nota poco fa. Dalle prime ore dell'alba è in corso un'operazione della Squadra mobile della Questura di Brescia per l'esecuzione di 6 misure cautelari, emesse dall'autorità giudiziaria su richiesta del sostituto procuratore Benedetta Callea. Le persone arrestate, fa sapere la Questura, “sono gravemente indiziate di aver ceduto sostanze stupefacenti a una ragazza bresciana, causandone la morte per overdose”.

La triste storia di Francesca

Il riferimento è alla triste storia di Francesca Manfredi, 24 anni, morta nella notte tra il 22 e il 23 agosto scorso. Venne trovata senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento a Fornaci, dove si era trasferita da pochi giorni. Secondo quanto riferito dagli amici, i primi ad allertare il 112, si sarebbero accorti che stava male e invece di chiamare aiuto avrebbero cercato di farla rinvenire ricoprendola di ghiaccio.

Erano 6 le persone indagate

La giovane Francesca quella notte morirà. L'autopsia ha confermato che alle 8 la ragazza era già morta, ma solo alle 10 sono stati chiamati i soccorsi. Per questo e altri motivi erano 6 gli indagati, accusati a vario titolo di spaccio, omissione di soccorso e morte come conseguenza di altro reato. Adesso sono arrivate anche le misure cautelari. Ulteriori particolari dell'operazione saranno rivelati in conferenza stampa, in mattinata.