L'Alto Garda è ancora spezzato in due a causa del maltempo. Resterà infatti chiusa per qualche giorno la Strada statale 45bis tra Limone e Riva, vittima dell'ennesima (e clamorosa) frana conseguenza del dissesto idrogeologico dovuto alle copiose precipitazioni di questi ultimi giorni. Unica nota positiva: da lunedì mattina è tornato a splendere il sole. Il distacco di materiale, ricordiamo, ha fatto precipitare dei grossi massi sulla carreggiata antistante la galleria Casagranda, in località Rocchetta: alcuni blocchi tuttavia sono rimasti in quota e appoggiano su un letto di detriti e terreno che le piogge hanno reso scivoloso con il rischio di qualche ulteriore crollo.

Lo rende noto la Provincia di Trento, che ha competenza sulla tratta, a seguito di un sopralluogo avvenuto domenica. Superate le piogge del weekend, si legge, è cominciato il lavoro dei rocciatori “che avranno il compito di definire sul campo il quadro esatto della situazione: nel frattempo saranno predisposti gli interventi per mettere in sicurezza la strada, operazione che consentirà il ripristino della viabilità senza attendere che vengano conclusi i lavori di ancoraggio della parete soprastante”. Per motivi di sicurezza è stata evacuata anche un'abitazione.

Corse speciali per studenti e lavoratori

L'obiettivo è ora riaprire la strada almeno entro giovedì, dopo aver messo in sicurezza l'arteria che collega Riva e Limone da possibili altri distacchi. Nel frattempo, per sopperire alla strada “spezzata”, è stata confermata (già da lunedì mattina) l'attivazione di corse supplementari (“corse speciali per studenti e lavoratori”, come le definisce il Comune di Limone) della Navigarda per consentire i collegamenti via lago con Limone. Nel dettaglio, sono due le corse extra: una al mattino (partenza da Riva alle 6.20 e arrivo a Limone alle 7, ripartenza alle 7.10 quindi arrivo a Riva alle 7.50) e una al pomeriggio, con partenza da Riva alle 17.50 e arrivo a Limone alle 18.30, quindi ripartenza alle 18.40 e arrivo di nuovo a Riva alle 19.30. Gli orari completi sono consultabili a questo link.