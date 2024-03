Franano enormi massi e sfiorano le auto: chiusa la Statale

Tre massi di grosse dimensioni, e di diversi quintali di peso, sono caduti sulla strada Statale Gardesana Occidentale, sfiorando le auto in transito ma anche delle macchine parcheggiate nei pressi, dove ci sono alcuni garage. È successo tutto poco dopo le 22 circa di venerdì 8 marzo. Non si registrano feriti, per fortuna.

I massi sono caduti all'altezza dell'imbocco nord della galleria Casagranda (Riva del Garda), nei pressi del bivio con il sentiero Ponale. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Riva del Garda,i carabinieri e il servizio gestione della Provincia di Trento. Il traffico è stato bloccato e la Statale 45bis è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia tra Riva del Garda e Limone.