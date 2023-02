Fu il primo volontario morto per Covid: medaglia d'oro al merito

Ucciso dal nemico invisibile contro cui aveva combattuto in prima linea, come soccorritore: Fausto Bertuzzi è uno dei tanti eroi della guerra contro il Covid, il primo volontario della Croce Rossa stroncato dalla furia devastante della pandemia. A quasi tre anni dalla sua scomparsa, nel giorno del terzo anniversario del primo caso di Coronavirus registrato in Italia, il presidente della Croce Rossa italiana Rosario Valastro lo ha voluto ricordare conferendo la medaglia d'oro al merito alla memoria del 49enne di Visano. "Abbiamo vissuto un senso di impotenza quando abbiamo perso un fratello come Fausto - ha detto Valastro - che ricordo come un esempio per tutti noi".

La cerimonia si è svolta a Calvisano, nella sede della Croce Rossa dove Bertuzzi aveva trascorso ben 28 anni della sua vita: aveva prestato servizio sulle ambulanze dal 1998 fino a quel tragico venerdì 20 marzo 2020, quando il suo cuore smise per sempre di battere lasciando sgomenti la moglie Paola, i loro due figli e la comunità di Visano.

Bertuzzi aveva dedicato la sua vita ad aiutare il prossimo, senza tirarsi mai indietro. Come volontario della Croce Rossa, ma anche come elettricista: partecipava e dava una mano a tutti gli eventi e alle manifestazioni del paese. Un uomo buono e gentile, ma anche un padre amorevole e sempre presente per i figli Dario e Michele. Così, ancora una volta, il 49enne è stato ricordato durante la cerimonia, andata in scena lunedì 20 febbraio, alla quale hanno partecipato anche il sindaco di Calvisano Angelo Formentini, il vice sindaco di Visano Luca Galuppini, il presidente della Croce Rossa di Calvisano Desire Treccani e decine di volontari. Uniti nel nel dolore e nel commosso ricordo di Bertuzzi, hanno sottolineato l'eredità esemplare che ha lasciato.