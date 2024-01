Un arsenale in fondo al lago: trovate 25 granate e 610 proiettili

Conclusa mercoledì la bonifica bellica del porto vecchio di Desenzano e di una parte della diga foranea, all'imbocco del porto dei pontili. Da tempo immemore sul fondale giacevano armi e proiettili, risalenti in gran parte alla Seconda guerra mondiale. In meno di un'ora sono stati recuperati centinaia di ordigni: 25 granate di cui 23 di fabbricazione tedesca (da 20 mm), una granata britannica da 40 mm, una granata italiana da 149 mm, risalente addirittura alla Prima guerra mondiale; oltre a questo, anche 610 munizioni per fucile da 7,62 mm.

Le bombe in cava

Il delicato recupero è stato affidato ai palombari del Comando raggruppamento subacquei incursori della Marina militare: armi, bombe e munizioni sono state poi consegnate agli artificieri dell'Esercito italiano, gli specialisti del X Reggimento Genio Guastatori di Cremona. Ordigni e granate sono già stati trasportati in una cava di Lonato: qui saranno fatti brillare tra giovedì e venerdì, come già successo per i primi tre ordigni recuperati sabato scorso dal porto vecchio. Le munizioni, come da prassi, saranno invece smaltite attraverso altri canali.

La bonifica del porto

La bonifica ha interessato l'intero porto vecchio, che ora si spera sia definitivamente ripulito, oltre che una piccola parte (alla diga foranea) del porto dei pontili, dove erano stati segnalati presunti avvistamenti di ordigni. Le bombe c'erano, eccome: e probabilmente altre ce ne saranno. Per questo si raccomanda la massima attenzione in caso di ritrovamento: non toccare nulla e allertare subito le autorità competenti.

Vasta anche mercoledì la mobilitazione interforze: oltre a Esercito e Marina, presenti sul posto anche Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia Costiera, più un presidio sanitario della Croce Rossa militare. Tutti coordinati dalla Prefettura: un grande lavoro di squadra.