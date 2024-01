Fatte esplodere le bombe trovate nel porto, ma subito ne spuntano delle altre

Bomba day a Desenzano del Garda: sono stati fatti brillare in una cava di Lonato i tre ordigni recuperati sabato scorso al porto vecchio dai volontari del gruppo Racmen. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura, si sono svolte senza intoppi a cura degli specialisti del Genio Guastatori di Cremona, gli artificieri dell'Esercito italiano, con l'attenta osservazione degli agenti del Commissariato della Polizia di Stato. Nel dettaglio, si trattava di tre ordigni risalenti alla Seconda guerra mondiale e che dunque da più di 70 anni giacevano sul fondale: una bomba a mano tedesca, una granata completa da 20 mm ancora di fabbricazione tedesca, una granata d'artiglieria di 40 mm dell'esercito britannico.

Le ricerche subacquee

Nella giornata di martedì, giorno di mercato, a Desenzano è andata in scena anche la ricognizione della Marina militare, allertata per l'eventuale individuazione di ulteriori ordigni, come segnalato dagli stessi volontari, sia al porto vecchio che alla diga foranea, all'imbocco del porto dei pontili. Con la supervisione della Guardia Costiera e il presidio (a terra) della Polizia Locale, le operazioni hanno permesso di avvistare altre bombe: a quanto pare il fondale custodisce varie granate di artiglieria, munizioni e proiettili.

Pronti per un altro "bomba day"

Dovrebbero essere recuperate già nelle prossime ore, ripescate e consegnate nuovamente agli artificieri: saranno poi trasferite in cava a Lonato e qui fatte brillare, forse già giovedì. Revocata l'ordinanza del sindaco Guido Malinverno che aveva chiuso al pubblico il Parco del laghetto, dove erano stati custoditi i primi tre ordigni, resta in vigore il divieto di navigazione, balneazione, pesca e ogni altra attività nelle zone sensibili (in un raggio di 20 metri da ciascun avvistamento) del porto vecchio e della diga.