Frontale tra 2 auto: morta la mamma di un ragazzo di 26 anni

È Daniela Sanda, 52 anni, la vittima del tragico incidente stradale di martedì pomeriggio a Esine, lungo la Strada statale 42. Era lei a bordo della Citroen Saxo che si è scontrata con una Volkswagen T-Roc che viaggiava in direzione opposta: erano circa le 14. Impatto violentissimo e purtroppo inevitabile: pare che la 52enne abbia invaso la corsia opposta di marcia, forse per un mancamento o per una distrazione. In tal senso sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine: i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.

Le operazioni di soccorso

Sono gravi le condizioni anche della 38enne alla guida della Volkswagen: è stata trasferita in ospedale in elicottero (è ricoverata al Civile) ma non sarebbe in pericolo di vita. La strada è rimasta chiusa a lunga per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza: lunghe code in entrambe le direzioni, per tutta la giornata. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, l'automedica e l'ambulanza.

Daniela Sanda abitava a Rogno, appena oltre il confine bergamasco. Era madre di un giovane figlio di 26 anni. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori approfondimenti. In caso contrario già nella giornata di mercoledì potrebbe essere riconsegnata alla famiglia, per organizzare il funerale.