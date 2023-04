Terribile frontale tra due auto: morta una donna, chiusa la Statale

Una vittima, Statale chiusa e traffico nel caos. È il pesantissimo bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 aprile, lungo la Statale 42 in territorio di Esine. Stando alle primissime informazioni trapelate, verso le 14, due auto - un'utilitaria Citroen e una Volkswagen - si sarebbero scontrate frontalmente.

Un impatto devastante e fatale per la donna di 52 anni che era al volante dell'utilitaria: per lei non ci sarebbe stato, purtroppo, più nulla da fare. Avrebbe riportato seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita, la 39enne che guidava la Volkswagen: è stata trasportata in eliambulanza al Civile di Brescia.

Sul posto, oltre a due ambulanze e all'elicottero del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del Radiomobile di Breno, a cui spetterà fare luce sulla dinamica del drammatico schianto.

La Statale 42 è stata chiusa al traffico, dal km 78, in entrambe le direzioni di marcia proprio per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Segnalate code di chilometri sia in direzione del Sebino che dell'alta Valle Camonica. Rallentamenti e disagi anche sulle strade secondarie.