I bulli aggrediscono il figlio, lui cerca di difenderlo: papà preso a bastonate

È finito in ospedale mentre cercava di difendere il figlio raggiunto e aggredito sotto casa da un gruppo di bulli: si delineano così i contorni dell'aggressione di venerdì pomeriggio a Comezzano Cizzago. Siamo più precisamente a Cizzago, tra il cortile e gli accessi di uno stabile residenziale di Via Roma.

Anche il papà preso a bastonate

È qui che intorno alle 17 un gruppetto di ragazzi ha raggiunto il palazzo per quella che a conti fatti doveva essere una spedizione punitiva, nei confronti di un loro coetaneo (sono tutti i maggiorenni): la discussione si è accesa e il ragazzo è stato aggredito. Il padre, 51 anni e di nazionalità marocchina, ha assistito dalla finestra a quanto stava accadendo ed è corso in strada a dare man forte al figlio.

Ma è stato sua volta aggredito, picchiato e pure preso a bastonate: il trambusto ha allertato i vicini, che hanno chiamato il 112, ma gli aggressori sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo dei carabinieri. Il padre ferito è stato trasferito in ospedale a Chiari, per fortuna niente di grave. I militari sono al lavoro per risalire ai picchiatori.