Lite domestica finisce a coltellate: caccia all'assalitore

In pieno centro, a metà pomeriggio. Una non meglio precisata lite domestica ha visto coinvolti due, o forse tre, uomini nel pomeriggio di ieri a Comezzano-Cizzago, nella Bassa Occidentale. L'allarme è scattato alle 17, in un'abitazione situata in un complesso in via Roma al civico 42.

A farne le spese è stato un uomo di 51 anni, ferito in più parti del corpo da un'arma bianca, probabilmente un coltello. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto le sue condizioni sembravano molto serie, ma col passare delle ore l'uomo, ricoverato presso l'ospedale Mellino Mellini di Chiari, è stato dichiarato fuori pericolo.

È giallo - al momento - su cosa sia successo. A quanto pare la lite sarebbe scoppiata tra il 51enne e uno o forse due suoi conoscenti. Ignote le cause scatenanti il ferimento. I carabinieri della Compagnia di Chiari, che si stanno occupando delle indagini, hanno interrogate le persone che potrebbero fornire le spiegazioni sull'accaduto. L'accoltellatore, forse coadiuvato da un sodale, è ricercato.