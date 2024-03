Afferrata per la gola e palpeggiata: ha provato anche a strapparle i vestiti

Inseguita mentre passeggiava, afferrata per la gola, palpeggiata nelle parti intime da uno sconosciuto che avrebbe anche cercato di strapparle i vestiti. È l’incubo vissuto nella serata di ieri, giovedì 14 marzo, da una 31enne di casa a Chiari.

Aggredita e palpeggiata in centro

Stando a quanto riferito dalla vittima ai carabinieri, che hanno arrestato l’aggressore in flagranza di reato, tutto è cominciato verso le 22.30: la 31enne era da poco uscita di casa e stava passeggiando lungo via Mellini, la strada che conduce all’ospedale della cittadina franciacortina, con gli auricolari nelle orecchie. A un certo punto avrebbe avuto un inquietante presentimento: temendo che qualcuno la stesse seguendo, si sarebbe voltata di scatto, trovandosi faccia a faccia con il giovane che di lì a poco avrebbe abusato di lei.

In pochi istanti, la 31enne si sarebbe trovata una mano dello sconosciuto attorno al collo, mentre con l’altra l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime e pure provato a strapparle i vestiti. La 31enne è riuscita a reagire, a liberarsi del suo aggressore e a scappare verso il centro della cittadina: lui l’avrebbe anche inseguita per diversi metri, rinunciando solo quando le luci e il traffico si sono fatti più intensi.

L'inseguimento e l'arresto

Sotto shock, ma con la lucidità necessaria per far scattare tempestivamente la chiamata al numero unico per le emergenze, la 31enne ha lanciato l'allarme. Nel giro di un paio di minuti sono arrivate le pattuglie dei carabinieri del Radiomobile di Chiari: grazie al precisissimo identikit fornito dalla giovane vittima, hanno rintracciato l’aggressore nelle vicinanze di via Mellini. Nel frattempo la 31enne ha raggiunto il vicino ospedale per ricevere le cure del caso: ha riportato lesioni e ferite evidenti - ma per fortuna di lieve entità - ed è stata dimessa con una prognosi di 12 giorni.

L'uomo che l'aveva assalita è stato fermato e portato in caserma e, dopo gli accertamenti di rito, arrestato per violenza sessuale. In manette è finito un 22enne di origine tunisina senza fissa dimora: per lui si sono aperte le porte del carcere di Brescia.