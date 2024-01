Dramma verso la mezzanotte tra lunedì 29 e martedì 30 gennaio. A Chiari, in prossimità della stazione dei treni, un 51enne è morto dopo essere stato travolto da un convoglio lungo la linea Milano-Brescia. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento di due automediche e di un'ambulanza di Rovato Soccorso.



Stando a una prima ricostruzione, la vittima sarebbe un operaio di un cantiere aperto per la manutenzione sulla linea Milano-Brescia, appartenente a una ditta esterna a cui sono stati appaltati i lavori da Rete Ferroviaria Italiana. Sembra sia stato travolto dal treno Italo Napoli-Bergamo mentre attraversava i binari, ma l'esatta dinamica è ancora in fase di accertamento.



Sul posto sono intervenuti gli uomoni dell'Asst Franciacorta, gli agenti della Polizia Ferroviaria, i vigili del fuoco di Brescia e i carabinieri di Chiari, che indagano sull'accaduto.