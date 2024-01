È Joao Rolando Lima Martins, 51enne nato in Portogallo, la vittima del tragico infortunio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, in una cantiere aperto presso la stazione ferroviaria di Chiari.

L'uomo era dipendente della Rebaioli spa, una ditta di Darfo Boario Terme, al lavoro per effettuare alcune operazioni di manutenzione su un traliccio dell'alta tensione. È stato travolto dall'Italo Napoli-Bergamo per cause in corso d'accertamento: i rilievi si sono appena conclusi e ancora non è chiaro se la circolazione dei treni dovesse essere sospesa.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli uomini del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, i carabinieri, la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco di Brescia e i tecnici dell'Asst Franciacorta.