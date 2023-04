Ubriaco alla guida, piomba sulle auto in sosta e rischia di travolgere il corteo della via crucis

Attimi di paura venerdì sera a Castenedolo: proprio mentre centinaia di persone stavano sfilando per le vie del centro storico, un’auto fuori controllo ha rischiato di travolgere il corteo della via crucis. È andata bene, per fortuna: la macchina ha terminato la sua corsa contro alcune in sosta, evitando così di investire i fedeli.

Immediato l’intervento della polizia locale del paese che era già sul posto per garantire la sicurezza dei credenti. L’uomo al volante dell’auto è stato immediatamente raggiunto dagli agenti e sottoposto agli accertamenti di rito. L’alcoltest ha rivelato che l’automobilista aveva decisamente alzato il gomito: è risultato essere ubriaco cinque volte oltre il limite di legge. Epilogo inevitabile: patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Un episodio simile si era verificato, alla fine di marzo, a Marcheno: un’auto con a bordo 4 giovani era piombata a gran velocità nella strada dove era in corso una manifestazione religiosa. Anche in quel caso il conducente, un 20enne della Valle, era risultato positivo all’etilometro.