Ubriaco alla guida, rischia di travolgere i fedeli in corteo per la via crucis

Attimi concitati venerdì sera a Marcheno, quando un ubriaco ha rischiato di travolgere i fedeli in corteo (erano più di un centinaio) per la via crucis, la rievocazione della leggenda sul cammino di Gesù Cristo verso la crocifissione. Intorno alle 22 è stata avvistata un'auto in arrivo a gran velocità.

Cosa è successo

I pellegrini si sono rapidamente spostati dalla strada, la Polizia Locale della Valtrompia è prontamente intervenute per bloccare il veicolo. A bordo c'erano quattro ragazzi, tutti residenti in valle, alla guida un giovane poco più che ventenne. Dai primi accertamenti, effettuati con il supporto della Polizia Stradale, è risultato essere ubriaco quasi tre volte oltre il limite di legge.

Il test con etilometro ha infatti fatto registrare un tasso di 1,44 grammi di alcol per litro di sangue, quando il limite è di 0,5 g/l (e addirittura zero per i neopatentati come lui). Epilogo inevitabile: patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza.