La ragazzina non respirava più: così l'allenatrice le ha salvato la vita

Decisivo l'intervento della sua allenatrice Paola Consoli, che l'ha rianimata con il defibrillatore - in dotazione in palestra - in attesa dell'arrivo dei soccorsi: ora si aspettano solo buone notizie dell'ospedale. Tutto è successo tra le 16 e le 17, martedì pomeriggio al centro sportivo di Castelcovati: una ragazzina di 12 anni si sarebbe accasciata a terra mentre era appena cominciato l'allenamento di pallavolo, per la squadra della Star Volley Academy Nord.

Salvata dalla sua allenatrice

Ad accorgersi di quanto stava accadendo, come detto, è stata l'allenatrice Paola Consoli: dopo aver visto la ragazzina accasciata a terra, è corsa a recuperare il defibrillatore e ha proceduto con le prime manovre di rianimazione. Nel frattempo è stato allertato il 112: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica, un'ambulanza della Croce Rossa e l'elisoccorso, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale.

In ospedale in codice rosso

La piccola è stata rianimata a lungo anche dai sanitari, poi intubata e infine ricoverata in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili: tutto il paese fa il tifo per lei e anche l'amministrazione comunale ha espresso vicinanza a genitori e familiari. Il suo cuore si sarebbe fermato per diversi minuti prima di ricominciare a battere: saranno gli accertamenti clinici a fare maggiore chiarezza.