Il cuore si ferma durante l'allenamento: attimi drammatici per una 12enne

Una 12enne di Castelcovati è stata portata in eliambulanza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, a seguito di un grave malore che l'ha colpita nel corso di un allenamento di pallavolo verso le 17.30 di oggi, martedì 27 settembre.

La giovane si è accasciata a terra mentre stava palleggiando con le sue compagne. Subito è intervenuta l'allenatrice: la ragazzina era in arresto cardiaco ed è stato utilizzato il defibrillatore presente in palestra. È quindi arrivato il 118, prima con le ambulanze e poi con l'elicottero.

Il suo cuore ha ripreso a battere in palestra, dopo che i soccorritori hanno continuato le manovre di rianimazione. Poi il volo d'urgenza nel nosocomio orobico: è ora ricoverata in prognosi riservata, ma non sembra essere in pericolo di vita.