Malore improvviso, la ragazzina è in coma: il giorno prima la visita medica

Sono ancora gravi le condizioni della ragazzina di 12 anni che martedì pomeriggio si è sentita male, a Castelcovati, durante un allenamento con la squadra di pallavolo della Star Academy Nord. La piccola è ancora in coma, costantemente monitorata dai medici: da quanto si è appreso, si sarebbe accasciata a terra per via di un arresto cardiaco. Solo il giorno prima avrebbe effettuate le visite mediche, senza che fosse stato rilevato nulla di anomalo.

A salvarle la vita è stata la sua allenatrice Paola Consoli, subito intervenuta dopo aver visto la ragazzina a terra: le ha praticato le manovre di primo soccorso, con massaggio cardiaco, rianimandola con il defibrillatore semiautomatico in dotazione al centro sportivo comunale di Via Aldo Moro, in attesa dell'arrivo dei sanitari.

Le sue condizioni: è ancora in coma

Nel frattempo, infatti, era stato allertato il 112: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica, un'ambulanza della Croce Rossa e l'elisoccorso. La giovanissima atleta è stata rianimata a lungo dai sanitari, poi intubata e infine trasferita in ospedale, trasportata in elicottero al Papa Giovanni di Bergamo. Il suo cuore si sarebbe fermato per diversi minuti: come detto è ancora in coma, ma le sue condizioni sono stabili. Tutto il paese e in primis i suoi genitori fanno il tifo per lei.