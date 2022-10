Uccisa e fatta a pezzi: tra i testimoni è attesa l'ex moglie del killer

Ha preso il via lunedì mattina a Busto Arsizio il processo per l'omicidio di Carol Maltesi, la giovane mamma di 26 anni massacrata e fatta a pezzi (i suoi resti vennero ritrovati in un dirupo a Paline di Borno): l'unico imputato è il 43enne Davide Fontana, che con la ragazza aveva avuto una relazione. E' accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere.

Il processo a Davide Fontana

La difesa di Fontana aveva proposto il rito abbreviato, richiesta rigettata dalla Corte d'assise: non si esclude invece che venga effettuata una perizia psichiatrica sul 43enne, per verificare le sue capacità di intendere e di volere. Già depositata una prima consulenza tecnica da cui risulterebbero "tratti patologici di tipo ossessivo e narcisistico", che potrebbero anche indicare "un disturbo della personalità".

La prossima udienza è stata fissata per il 28 novembre: in aula saranno chiamati a deporre diversi testimoni, tra cui l'ex moglie di Davide Fontana (che nella vita era bancario e food blogger): c'è anche il nome della donna nella lista depositata dal pm che rappresenta la pubblica accusa.

L'omicidio di Carol Maltesi

Carol Maltesi, nota anche come Charlotte Angie, sarebbe stata uccisa e fatta a pezzi nel suo appartamento di Rescaldina, nel Milanese, tra il 10 e l'11 gennaio scorso. Tra lei e Fontana, come detto, ci sarebbe stata una relazione poi conclusa: circostanza che l'uomo non avrebbe mai accettato, fino ad arrivare a ucciderla. Un omicidio brutale: come da lui stesso confessato, l'avrebbe ammazzata prima colpendola con un martello e poi tagliandole la gola. L'avrebbe inseguito fatta a pezzi e conservata in un freezer, in casa, cercando poi di liberarsi dei resti, prima sul lago Maggiore e poi in Valcamonica. Il corpo venne ritrovato 70 giorni dopo l'omicidio.