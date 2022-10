Massacrò Carol e la fece a pezzi: vuole chiedere il rito abbreviato

Il killer di Carol Maltesi probabilmente chiederà il rito abbreviato: una formula che non è propriamente un'ammissione di responsabilità, come qualcuno potrebbe pensare, ma una rinuncia ad alcune "procedure" del processo, in pratica un "risparmio" per lo Stato in termini di tempo e di risorse. L'imputato verrà giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini e contenuti nel fascicolo della Procura, escludendo il dibattimento: con il giudizio abbreviato è previsto uno sconto di pena (di un terzo per i delitti: l'ergastolo senza isolamento è ridotto a 30 anni) ma non è detto che la richiesta venga accolta (è del 2019 la riforma del rito abbreviato, che dunque potrebbe essere escluso per i delitti puniti con l'ergastolo).

Il brutale omicidio

L'unico accusato è l'ex fidanzato Daniel Fontana, bancario di 43 anni residente nel Milanese: Carol Maltesi, 26 anni e mamma di un bambino, è stata uccisa e fatta a pezzi nel suo appartamento di Rescaldina, tra il 10 e l'11 gennaio scorso del 2022. Tra i due ci sarebbe stata una relazione, poi conclusa: circostanza che Fontana non avrebbe mai accettato, fino ad arrivare ad ucciderla. Un omicidio brutale: come da lui stesso confessato, l'avrebbe ammazzata prima colpendola con un martello e poi tagliandole la gola.

L'avrebbe in seguito fatta a pezzi e conservata in un freezer, in casa, cercando poi di liberarsi dei resti prima sul lago Maggio e poi in Valcamonica, a Paline di Borno. E' qui che verranno ritrovati i resti della giovane mamma, in un dirupo sul ciglio della strada. Nelle settimane tra l'omicidio e il ritrovamento del corpo (circa 70 giorni) di Carol Maltesi - nota anche come Charlotte Angie - Fontana avrebbe continuato a utilizzare lo smartphone della ragazza, rispondendo ad amici e familiari.