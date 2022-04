Il viaggio dell'orrore: la notte in albergo per decidere dove gettare il cadavere

Il viaggio dell'orrore si è fermato anche a Darfo Boario Terme. E' qui che Davide Fontana avrebbe soggiornato, per una sola notte, in occasione di un sopralluogo: lui stesso l'avrebbe raccontato nel corso del secondo interrogatorio, quello per la convalida del fermo. A quanto pare stava cercando il luogo più adatto per sbarazzarsi del cadavere: forse proprio quel giorno avrebbe individuato il dirupo di fianco alla strada di Paline di Borno, al confine tra Brescia e Bergamo. Per sua stessa ammissione, avrebbe pensato alla Valcamonica in quanto luogo di vacanza quando era ragazzo.

Il macabro omicidio

Bancario e food blogger, 43 anni, è lui l'unico accusato per l'omicidio di Carol Maltesi, la giovane mamma uccisa e fatta a pezzi e poi abbandonata in 4 sacchi della spazzatura. Nessun raptus e nessuna pietà per il Gip di Brescia che ne ha convalidato l'arresto: Fontana avrebbe ucciso la sua vicina di casa, nonché ex fidanzata, perché non avrebbe mai accettato la decisione di quest'ultima di andarsene, di tornare nel Veronese per stare vicino al figlioletto (di appena 6 anni).

Uccisa e fatta a pezzi

Il delitto si sarebbe consumato durante un gioco erotico tra i due, che sarebbe stato anche filmato. La ragazza era incappucciata e con le mani legate: Fontana l'avrebbe prima colpita a martellate per poi finirla con un taglio alla gola, con un coltello da cucina. Fatto questo, dopo aver acquistato gli arnesi necessari in un negozio di bricolage di Rescaldina, dove abitavano entrambi, ha smembrato il corpo in 15 parti, conservandole in un freezer a pozzetto acquistato online.

Il viaggio dell'orrore

Da qui in poi avrebbe cercato di sbarazzarsi del corpo in ogni modo: anche dandogli fuoco, cercando di bruciarlo addirittura sul barbecue di una casa vacanze affittata sul lago Maggiore. Senza riuscirci, riportando poi i resti della povera Carol a casa. Fino all'ultima tappa di un vero e proprio viaggio dell'orrore: a bordo della Fiat 500 della ragazza, ha raggiunto la Valcamonica e abbandonato il cadavere. Era il 20 marzo scorso: una settimana più tardi Fontana verrà arrestato.