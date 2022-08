Morto suicida a soli 47 anni: era il padre di quattro figli

Tiene ancora banco a Brescia e non solo, la discussione per il tragico gesto di un detenuto tra le mura di Canton Mombello, il carcere cittadino da sempre al centro delle cronache per sovraffollamento, continue aggressioni, rivolte e anche suicidi (si viaggia a un triste media di uno all'anno). Una condizione inumana e difficilmente sostenibile, visto che nel penitenziario si trovano attualmente 313 persone, quando dovrebbe ospitarne un massimo di 189.

Nella notte di lunedì, come già abbiamo scritto, si è tolto la vita un uomo di 47 anni. Ora, sulla vicenda emergono nuovi particolari. La vittima era padre di 4 figli ed era originario di Cerignola, nel Foggiano: era stato arrestato da poco – lo scorso 10 giugno – per il reato di detenzione di armi con l'aggravante mafiosa. Insieme ad altri indagati, secondo l'accusa avrebbe fatto parte di una banda che avrebbe agevolato un clan della 'ndrangheta. In manette era finito a seguito delle dichiarazioni di un componente del gruppo, che ha deciso di pentirsi e di diventare collaboratore di giustizia (ora è sotto protezione).

Al momento del gesto estremo, avvenuto per impiccagione, il 47enne si trovava in isolamento dopo essere stato trovato positivo al covid (era stato separato dagli altri carcerati per evitare il diffondersi del contagio). Dopo 50 giorni di detenzione e 48 ore prima del gesto estremo, gli era stato comunicato che il tribunale aveva rigettato l'istanza per la concessione dei domiciliari, precedentemente avanzata dal suo avvocato.



Impossibile far luce su cosa sia poi avvenuto due giorni più tardi, quando – nottetempo e pare utilizzando delle lenzuola – l'uomo ha deciso di togliersi la vita. La prospettiva di una lunga detenzione, la cui notizia è inoltre arrivata in regime di isolamento, possono aver provato in modo definitivo, quanto atroce, l'animo del 47enne, che – davanti a sé – ha infine visto un'unica via di uscita. La più terribile di tutte.