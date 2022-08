Suicidio nella notte: giovane uomo si toglie la vita impiccandosi

Ennesimo dramma tra le mura di Canton Mombello, la casa circondariale di Brescia da sempre al centro dell'attenzione per le terribili condizioni di sovraffollamento e degrado.

Nella notte tra domenica e lunedì, un uomo di 47 anni si è tolto la vita, impiccandosi (pare) utilizzando delle lenzuola: era finito in carcere a inizio anno, a seguito di un'operazione che aveva smantellato un giro d'armi nella nostra provincia.

Il gesto estremo è avvenuto in piena notte e, nonostante l'intervento della polizia penitenziaria, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 47enne era originario di Cerignola nel Foggiano: si trovava in custodia cautelare in attesa del processo. Pare che abbia potuto agire indisturbato, trovandosi in isolamento dopo essere risultato positivo al covid (la procedura viene utilizzata per evitare il diffondersi di focolai).

Si tratta del terzo gesto estremo a Canton Mombello negli ultimi tre anni (il tasso di suicidi nelle carceri italiane è 16 volte più alto rispetto alla normale società). Nel penitenziario bresciano si trovano attualmente 313 persone, quando dovrebbe ospitarne un massimo di 189: una situazione inumana e insostenibile, che spesso sfocia in violenze, tra gesti di autolesionismo e aggressioni, anche contro i poliziotti.