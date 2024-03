Tocca le parti intime di un ragazzo, prete bresciano nella rete di un ricatto hot

Prete ricattato per oltre 170mila euro, chiesti 9 anni di carcere per i suoi aguzzini. Si tratta di tre dei cinque giovani rumeni, attualmente irreperibili, che fingendo di aver bisogno di ospitalità avrebbero convinto il parroco a toccare le parti intime di uno di loro, mentre un altro filmava in tempo reale: quel filmato sarebbe poi diventata l'arma del ricatto. A furia di minacce, come detto si sarebbero fatti consegnare più di 170mila euro.

Chiesti 9 anni di carcere

All'ennesimo episodio, il prete – che presta servizio a Brescia – ha denunciato quanto successo alle forze dell'ordine. Tempo poche settimane e le indagini hanno permesso di risalire agli autori del gesto: tutti di età compresa tra i 20 e i 25 anni, due di loro già condannati con rito abbreviato a 5 anni e 8 mesi e 4 anni e 8 mesi di reclusione.

Per gli altri tre il processo continua: la pubblica accusa contesta loro i reati di estorsione e revenge porn e per questo ha chiesto 9 anni di reclusione. La sentenza è ora attesa per il prossimo 20 giugno, ma c'è un ostacolo non da poco: arrestati e poi fuggiti, ad oggi risultano ancora irreperibili.