Sostanze tossiche nell'acqua dei rubinetti: divieto assoluto di utilizzo

Ats Brescia ha comunicato, con una nota del 5 maggio, che i campionamenti dell’acqua potabile di Bovezzo hanno dato esito non conforme agli standard di qualità, verificando che la concentrazione di tetracloruroetilene e tricloroetilene è di 11 microgrammi per litro (di norma deve essere inferiore ai 10 microgrammi). Pertanto, l’acqua erogata è stata dichiarata non potabile fino a nuova comunicazione.