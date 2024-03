Nel prato bocconi farciti di topicida e antigelo: strage di gatti in paese

Esche dal sapore dolciastro, e quindi stuzzicanti per cani e gatti, ma dal contenuto letale. Sono quelle trovate a Bovegno dall'unità cinofila della polizia provinciale di Brescia. La bonifica urgente di un prato – situato in località Santuario – è scattata giovedì 21 marzo, dopo le numerose denunce di casi di avvelenamento di cani e gatti in paese. Una vera e propria strage: diversi felini sono stati trovati ormai privi di vita nella zona oggetto dei controlli. Il cane, per fortuna, si è salvato.

L'ispezione del terreno condotta con l'aiuto del cane Sole, specializzato nella ricerca di esche killer, ha consentito di scovare alcune polpette farcite con un mix letale di veleni (topicida e antigelo). Un preparato che risulta dolciastro e quindi appetibile per cani e gatti.

È solo uno dei quattro interventi compiuti dalla Polizia Provinciale la scorsa settimana, in seguito alle segnalazioni dei cittadini. Nelle giornate di lunedì e martedì è stato controllato il parco giochi attiguo al campo di Softball di Marcheno per la possibile presenza di esche. Controlli a tappeto, ma con esito negativo, anche al parco Parenzo di Brescia e in zona Denai a Magasa, dove negli anni scorsi si erano verificati casi di avvelenamento.