Bocconi avvelenati al parco giochi: "Fate molta attenzione"

Esche avvelenate disseminate al parco giochi, tra scivoli e altalene. Un pericolo per i cani, ma pure per i bambini che ogni giorno trascorrono ore di spensierate nell’area verde. A trovarle sono stati alcuni cittadini: immediatamente sono scattate le segnalazioni alla Polizia Locale.

Succede a Marcheno: il blitz degli agenti della Locale della Valle Trompia è scattato nella giornata di lunedì 18 marzo. È stata setacciata l’area verde situata in località Brozzo, tra via Canossi e la pista ciclopedonale.



Durante le operazioni di bonifica, condotte con l’ausilio delle unità cinofile, non sono stati trovati bocconi avvelenati: gli agenti hanno però ritenuto opportuno affiggere dei cartelli per segnalare la sospetta presenza di esche farcite di veleno. L’attenzione resta massima anche e soprattutto in considerazione del luogo, frequentato anche da moli bambini.