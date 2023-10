Azienda devastata dalle fiamme, il paese si mobilita: una racconta fondi per salvarla

L’idea lanciata dai cittadini sui social network e poi la mobilitazione della Pro loco: la comunità di Borno si è mossa all’unisono per salvare l’azienda agricola devastata da uno spaventoso incendio divampato verso le 20 dello scorso sabato.

"Presso l'ufficio della Pro Loco di Borno sarà posizionata una cassettina per chi volesse contribuire con un'offerta, anche in forma anonima, per aiutare i fratelli Gheza a riprendersi dopo l'incendio che ha coinvolto la loro azienda agricola. La cassettina verrà poi consegnata sigillata ai fratelli. Ogni aiuto può veramente fare la differenza", si legge in un post pubblicato poche ore fa in cui viene annunciata, appunto, la campagna di raccolta fondi. Sui canali social della Pro loco tutte le istruzioni e ulteriori informazioni per chi volesse aderire alla campagna di raccolta fondi tramite bonifico bancario.

Il pauroso incendio meno di 7 giorni fa: le fiamme erano divampate all’improvviso e avevano impegnato a lungo i vigili del fuoco. Le operazioni si erano protratte per giorni: l’incendio aveva provocato anche il crollo del tetto della stalla e il ferimento di un vigile del fuoco che stava lavorando alla bonifica, nel pomeriggio di domenica. Il pompiere, di 43 anni - residente a Breno e in servizio a Darfo Boario Terme - era stato soccorso d'urgenza dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa, poi trasferito in ospedale in elicottero e infine ricoverato al Civile. Il 43enne avrebbe riportato gravi traumi da schiacciamento all'addome e al torace ed è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione.

Ingenti i danni al fienile e alla stalla, per decine se non centinaia di migliaia di euro. Sani e salvi tutti gli animali, una ventina di capi tra vacche e maiali, e la struttura adiacente adibita ad abitazione privata. Nell'incendio sono andate bruciate circa 500 rotoballe e distrutti oltre 500 metri quadrati di copertura.