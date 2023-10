Pauroso incendio, azienda devastata: il tetto crolla, grave un pompiere

Il pauroso incendio che ha devastato l'azienda agricola dei fratelli Gheza a Croce di Salven, Borno, ha provocato anche il crollo del tetto del fienile che a sua volta è franato addosso a un vigile del fuoco, attualmente in gravi condizioni in ospedale. È la cronaca del rogo che si è scatenato a partire dalla prima serata di sabato. Sarebbe divampato dallo stesso fienile, dove erano accatastate centinaia di rotoballe di fieno.

Il pauroso incendio

I proprietari hanno dato l'allarme intorno alle 20. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in forze: c'erano squadre e militi dei distaccamenti di Breno, Darfo Boario Terme, Edolo, Gardone Valtrompia e Sale Marasino. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte e anche il giorno seguente: all'alba di lunedì la zona non è ancora considerata del tutto bonificata. Ingenti i danni al fienile e alla stalla, per decine se non centinaia di migliaia di euro. Sani e salvi tutti gli animali, una ventina di capi tra vacche e maiali, e la struttura adiacente adibita ad abitazione privata. Nell'incendio sono andate bruciate circa 500 rotoballe e distrutti oltre 500 metri quadrati di copertura.

Ferito anche un pompiere

Lievemente intossicato uno dei fratelli proprietari dell'azienda. Ma è nel pomeriggio di domenica che si è sfiorata la tragedia. Il tetto della stalla è crollato all'improvviso, forse per il calore generato nel corso delle ore precedenti. In tutto questo è stato travolto un vigile del fuoco di 43 anni residente a Breno e in servizio a Darfo Boario Terme: è stato soccorso d'urgenza dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa, poi trasferito in ospedale in elicottero, ricoverato al Civile in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche: avrebbe riportato gravi traumi da schiacciamento all'addome e al torace: la prognosi è riservata.