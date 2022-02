Esce per andare a trovare il figlio, al ritorno si trova la casa svaligiata: "Mi hanno rubato tutti i ricordi"

Malviventi in azione, in pieno giorno, a Borgosatollo. Nel mirino dei ladri è finita un’abitazione di via Brodolini: è stata letteralmente svaligiata, mentre la proprietaria si era assentata per qualche ora. È successo domenica pomeriggio: i banditi avrebbero agito indisturbati e hanno frugato in ogni angolo della casa per cercare oggetti da arraffare.

Una bruttissima sorpresa per la proprietaria: era uscita per pranzare a casa del figlio e quando è rientrata, verso le 20, si è trovata la casa a soqquadro. I malviventi avevano rovistato ovunque, staccando persino i quadri dalle pareti - forse in cerca di una cassaforte - privando la donna di oggetti di valore, ma pure dei ricordi di una vita.

“Mi hanno rubato tutti i miei ricordi. Sto talmente male che penso che mi sarà difficile dimenticare una scena così”, ha scritto la donna sulla pagina Facebook nata proprio per segnare i furti nel paese dell’hinterland.

I ladri hanno approfittato dell’assenza della proprietaria, arraffando tutto quello che potevano e nessuno si sarebbe accorto della loro presenza. Forse la tenevano d’occhio da tempo, osservando i suoi movimenti e spostamenti. E non appena l’hanno vista uscire sono entrati in azione mettendo le mani ovunque: nei cassetti, come negli armadi.

Al ritorno a casa, la donna non ha potuto far altro che constatare le perdite e rammaricarsi per la devastazione della propria abitazione. I carabinieri hanno solo potuto prendere atto del furto e raccogliere la denuncia.