Strade chiuse, treni e aerei bloccati, 500 persone evacuate: tutto pronto per far saltare la bomba

Despolettamento sul posto, trasferimento a Ghedi, e infine l'esplosione. La bomba da 220 chili, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovata giovedì 28 settembre durante i lavori di bonifica dello scalo merci ferroviario di via Vergnano a Brescia ha ormai vita breve. Domenica prossima, 22 ottobre, verrà fatta brillare dopo un delicato viaggio di una ventina di chilometri dalla città alla Bassa.

Per delineare la procedura che verrà messa in campo è stata convocata una riunione congiunta tra Prefettura, Esercito e Ufficio cave della Provincia di Brescia. Ad occuparsi del despolettamento saranno gli specialisti del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona. Per effettuare le operazioni in sicurezza si è stabilito che

dovrà essere sgomberata una zona di circa 500 metri di raggio dal luogo in cui si trova l’ordigno. Dalle 09:00 alle 14:00 dovranno lasciare le loro abitazioni i cittadini che risiedono ai seguenti indirizzi:

via Del Rampino 30;

via Lunga (dal civico 2 al 30 e dal 35 al 53);

via Rose di Sotto (dal civico 32 al 40 e dal 107 al 281);

via del Dosso (dal civico 3 al 5);

via Sondrio (dal civico 2 al 32 e dal 7 al 15);

via Bergamo (dal civico 1 al 17);

via Lecco (dal civico 2 al 20 e dall’1 al 9);

via Chiesanuova (dal civico 2 al 14 e dall’1 al 49);

via Orzinuovi (dal civico 50 al 76);

via Vergnano (dal civico 2 al 14 e il civico 51);

via Varese 49.

Per chi non altro luogo dove poter trascorrere le ore fuori da casa viene messo a disposizione il centro di accoglienza comunale in via Presolana 38. Gli interessati dovranno comunicarlo entro le 12:00 di venerdì 20 ottobre all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di corsetto Sant’Agata 11/B (aperto dalle 9:00 alle 12:30 dal lunedì al venerdì). L'ufficio è raggiungibile via mail (urp@comune.brescia.it) o telefono (030 2977302 - Numero Verde 800401104). In alternativa è possibile comunicarlo alla Centrale Operativa della Polizia Locale, telefonando al numero 030 45001. Con le stesse modalità si potrà prenotare anche il trasporto tramite navetta gratuita.