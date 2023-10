Una "zona rossa” di almeno 447 metri di raggio, dal luogo dov’è stato ritrovato l’ordigno da 220 chili risalente alla Seconda Guerra Mondiale: strade chiuse; 500 persone che dovranno lasciare le proprie abitazioni; treni ma pure gli aerei che saranno bloccati. Questo il piano di evacuazione per consentire agli artificieri dell’esercito di effettuare in sicurezza le delicate operazioni di 'desplottamento' e di disinnesco dell'ordigno. Stiamo parlando della bomba d'aereo di fabbricazione inglese, contenente 105 kg di esplosivo, ritrovata giovedì 28 settembre durante i lavori di bonifica dello scalo merci ferroviario di via Vergnano a Brescia.

Se tutto andrà bene, cioè se non verranno trovati altri ordigni durante le operazioni di 'caratterizzazione', le operazioni scatteranno domenica 22 ottobre. Prima, infatti, gli artificieri del Genio militare di Cremona dovranno realizzare una camera di espansione attorno alla bomba: in buona sostanza, si tratta di una struttura che permette di abbassare notevolmente le distanze di sicurezza e il numero di persone da evacuare, senza la quale sarebbe stato necessario evacuare ben 15mila persone in un raggio di 1.386 metri.

Come detto, verrà completamente bloccata la circolazione dei treni ad alta velocità, i binari sono infatti a 10 metri di distanza dall'ordigno, e verrà chiuso lo spazio aereo sovrastante la zona. Una volta rimossa la spoletta, la bomba potrà poi essere trasportata nel luogo prescelto per il brillamento. Su questo punto non sono emerse indicazioni durante il tavolo tecnico che si è tenuto ieri, martedì 3 ottobre, in prefettura. Ma è probabile che l’ordigno venga fatto brillare nella cava di Calcinato, dove già nel 2017 venne fatto esplodere un residuato bellico trovato nella stessa zona.