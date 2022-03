Il ragazzino rapito può tornare a casa: per Daniele è la fine di un incubo

Da più di due anni non vedeva sua madre di persona, come fosse stato “rapito” dal padre naturale: ma adesso la Corte suprema di Lima, in Perù – dove il ragazzino si trova ormai dal 2014 – ha dato ragione alla mamma, una giovane ostetrica bresciana che da tempo si batteva per poter riabbracciare il suo “piccolo” (che nel frattempo è cresciuto, oggi ha quasi 13 anni).

La gioia della madre

Il dibattimento risale in realtà al 2020, ma solo il 17 marzo scorso è stata pubblicata la sentenza: così Daniele potrà tornare a casa, in Italia e da sua mamma (che avevamo chiamato Alice, nome di fantasia). Ne dà notizia Il Giorno, che riporta le dichiarazioni della donna: “Sono davvero sollevata di aver appreso la decisione finale della Corte suprema, anche se sono passati 24 mesi e da più di due anni, complice la pandemia, non vedo mio figlio. Ora aspettiamo di sapere dalle autorità, che abbiamo informato ufficialmente, di sapere come sarà organizzato il rimpatrio”.

Alice e l'ormai ex marito peruviano si erano sposati in Italia nel 2007. Insieme hanno avuto due figli: il più grande è sempre rimasto con la madre, il più piccolo è stato invece rapito e portato in Perù nel 2014. “Mamma voglio tornare a casa, insieme a te”, avrebbe riferito il bambino in occasione dell'ultimo incontro con la madre, più di due anni fa. Ora finalmente il desiderio si realizza.