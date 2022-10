Fiamme dal cofano, distrutto un suv: il conducente si salva appena in tempo

Stava viaggiando lungo la sp ex 45 bis e, giunto di fronte all'Italghisa, dal cofano del suo suv Audi Q3 ha visto salire le fiamme. A Bagnolo Mella un'auto è andata distrutta in un rogo, si tratta del terzo episodio nel giro di tre mesi.

Lo sfortunato automobilista proveniva da Manerbio ed era appena entrato a Bagnolo Mella. Non appena ha visto le fiamme ha prontamente accostato il veicolo ed è sceso di corsa, riportando solo poche ferite alle braccia. Nel giro di pochi attimi la Q3 è andata completamente distrutta, carbonizzata: dal veicolo si è levato un fumo nero visibile a grande distanza.

Come detto, per Bagnolo Mella non si tratta di un episodio isolato, anzi: a luglio era toccato a Carmela Boldrini, responsabile dell'ufficio Anagrafe (salva anche grazie all'allarme lanciato da alcuni operai, che mentre era ferma al semaforo hanno visto uscire le fiamme dal cofano della sua Chevrolet), mentre a settembre è andata distrutta una Volkswagen Golf guidata da un giovane.