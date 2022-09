Auto avvolta da una palla di fuoco, ragazzo riesce a salvarsi in extremis

Verso le 15.30 di ieri, lunedì 5 settembre, una Golf Volkswagen ha preso fuoco in prossimità di una fermata dell'autobus a Bagnolo Mella, mentre percorreva via Brescia, la strada che attraversa il paese.

Il ragazzo al volante si è accorto che le fiamme fuoriuscivano dal cofano e ha immediatamente accostato a lato della carreggiata, nel tratto riservato al transito dei ciclisti, uscendo poi dall'abitacolo a tutta velocità. Questione di attimi: il veicolo, infatti, nell'arco di pochi secondi è stato completamente avvolto dal rogo.

La Golf si è tramutata in una palla di fuoco e una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto sono quindi sopraggiunte la Locale, che ha transennato la zona, e una squadra dei vigili del fuoco di Brescia: i pompieri hanno spento le fiamme in pochi istanti, ma – purtroppo – dell'auto è rimasta solamente una carcassa carbonizzata. Ancora da stabilire le cause dell'incendio: quel che è certo, al momento, è il fatto che sia divampato nella zona del vano motore.