Suv avvolto dalle fiamme, dirigente comunale viva per miracolo

Si è salvata appena in tempo grazie al tempestivo intervento del gruppetto di operai, tutti di origine rumena, che in quel momento le stavano passando accanto, per caso: tempo pochi attimi e la sua auto era già stata divorata dalle fiamme. E' successo nel primo pomeriggio di giovedì (erano circa le 13.30) a Bagnolo Mella, al semaforo dell'incrocio tra Via Gramsci e Via Pellico.

La donna alla guida è Carmela Boldrini, dirigente comunale proprio a Bagnolo (dove è responsabile dell'ufficio Anagrafe) e a Visano, da cui stava tornando dopo una mattinata di lavoro. La donna era ferma al semaforo quando ha visto avvicinarsi gli operai, a passo svelto e armati di estintore: dal cofano della sua Chevrolet Captiva diesel, infatti, stavano già divampando le fiamme.

"Venga fuori subito"

"Venga fuori subito", le avrebbero gridato gli operai intervenuti: Boldrini avrebbe fatto inizialmente fatica a rendersi conto di quello che stava accadendo, ed è come se fosse stata trascinata giù di peso dall'abitacolo. Come detto, appena in tempo: davvero una manciata di attimi dopo e la vettura era già completamente avvolta dalle fiamme.

Niente da fare, distrutta: i Vigili del Fuoco sono arrivati il prima possibile e hanno domato l'incendio. Ma dell'auto è rimasto davvero poco. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale, e il sindaco di Bagnolo Piero Sturla. Accertamenti in corso: la vettura potrebbe aver preso fuoco per un inatteso surriscaldamento del motore, complici anche le temperature bollenti di questi ultimi giorni.