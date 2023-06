Spacciò la droga che uccise Francesca: in casa sua si trova un kg di eroina

Dopo la morte della giovane, ha continuato a spacciare, ed ora è finito in carcere. H.B., 35 anni, è stato arrestato dalla Polizia locale di Brescia al termine di un'indagine che ha portato al sequestro di quasi un chilogrammo di eroina.

Il 35enne fu colui che cedette la droga che portò all'overdose fatale per Francesca Manfredi, morta tra il 22 e il 23 agosto del 2020. Per quella triste vicenda il 35enne fu accusato solamente di spaccio, a differenza dell'amico di Francesca, Michael Paloschi, condannato a sette anni di carcere.

Nei giorni scorsi la Polizia locale cittadina ha effettuato una perquisizione nell'abitazione di H.B. in via Stretta, dove sono stati trovati 750 grammi di eroina confezionati in un panetto ricoperto da nastro adesivo. In casa c'erano altri 40 grammi di droga, e un altro etto di eroina è stato trovato in un appartamento al villaggio Prealpino. Assieme al 35enne - ora in carcere - è finita nei guai la sua compagna, coinvolta nello spaccio.