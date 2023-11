Il dramma di Alda, uccisa dal muletto guidato dal nipote

Travolta dal muletto manovrato dal nipote, Alda Zotti è morta nel cortile della cascina dove viveva da sempre e dove ha sede l’azienda agricola di famiglia. La terribile tragedia si è consumata poco prima delle sette di oggi, mercoledì 29 novembre, in via Valenca, strada che attraversa le campagne al confine tra Coccaglio e Castrezzato.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Rovato e Cologne, la donna di 86 anni era uscita di casa per prendere il latte, mentre il nipote stava lavorando nella stalla: nel fare manovra con il mezzo non si sarebbe accorto dell’anziana parente, probabilmente a cause del buio, e l’avrebbe inavvertitamente travolta.

Inutile, purtroppo, la corsa dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e un’automedica: per l'86enne non c’era ormai più nulla da fare. La salma della donna è stata immediatamente restituita ai familiari e sono già state fissate le esequie. I funerali saranno celebrati alle 15 di venerdì 1 dicembre nella chiesa parrocchiale di Castrezzato. Alda lascia nel dolore la sorella Mary, la cognata Teresi e gli amati nipoti.