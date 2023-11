Travolta dal muletto guidato dal nipote, donna muore sul colpo

Terribile tragedia a Coccaglio poco prima delle 7 di oggi, mercoledì 29 novembre. L'esatta dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Chiari e dagli uomini dell'Asst Franciacorta, ma – stando a quanto trapelato finora – pare che un'anziana di 86 anni sia morta dopo essere stata travolta dal muletto guidato dal nipote, all'interno dell'azienda agricola Zotti di via Valenca.

A seguito dell'incidente, la centrale operativa del 112 ha inviato in codice rosso due ambulanze e un'auto medica, ma – purtroppo – per la donna non c'è stato nulla da fare; è deceduta sul posto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Rovato e Cologne, insieme ai tecnici di Ats, per gli accertamenti del caso: il pm ha aperto un'indagine per infortunio sul lavoro, nonostante la donna non fosse una dipendente della ditta.