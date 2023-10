Bisoli firma il successo del Brescia sulla Ternana

Dopo quattro pareggi consecutivi il Brescia ritrova la vittoria, la seconda in trasferta e la terza in campionato. A farne le spese è la Ternana colpita nella ripresa dalle Rondinelle in gol con un pregevole tiro di capitan Bisoli.

Nel primo quarto d’ora la formazione di mister Gastaldello si fa preferire ai padroni di casa, ma per assistere alla prima occasione occorre attendere il 25’ quando Bianchi, ben servito da Moncini, si trova a tu per tu con Iannarilli che però gli mura lo specchio dello porta. La palla ribattuta arriva a Bjarnason che ci prova, ma l’estremo difensore rossoverde respinge ancora. La Ternana è poco incisiva e una timida risposta arriva soltanto al 39’: sponda aerea di Favilli per Raimondo che colpisce in acrobazia mancando di poco la porta difesa da un attento Lezzerini. Senza altre emozioni le due squadre si avviano negli spogliatoi con il punteggio in parità.

Nella ripresa il Brescia scende in campo con un piglio più vivace e con il passare dei minuti aumenta la pressione in maniera costante fino al gol del vantaggio che arriva al minuto 70: Bisoli riceve centralmente al limite dell’area, controlla elegantemente con il piede destro eludendo l’intervento di Luperini e con il mancino calcia rasoterra battendo un incolpevole Iannarilli.

Dopo sei minuti la partita per la Ternana di fa in salita a causa dell’espulsione di Capuano per un brutto fallo ai danni di Moncini. La formazione di mister Lucarelli prova a reagire, ma il Brescia non lascia alcuno spazio e conduce la partita fino al triplice senza difficoltà conquistando tre punti importanti che lo proiettano in zona play off.

Le Rondinelle torneranno in campo contro il Modena alla stadio “Rigamonti” già martedì 24 ottobre per il primo dei tre recuperi di inizio stagione.

IL TABELLINO

TERNANA - BRESCIA 0-1

TERNANA (3-5-2); Iannarilli, Diakité, Capuano, Celli; Casasola (58’ Favasuli), Luperini (84’ Sørensen), Labojko (58’ Mantovani), Falletti, Corrado; Favilli (58’ Pyyhtiä), Raimondo (78’ Dionisi). A disposizione: Brazão, Txus Alba, De Boer, Distefano, Travaglini, Lucchesi, M?rginean. Allenatore: Lucarelli.

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Papetti, Mangraviti, Adorni; Jallow (66’ Dickmann), Bisoli, Van de Looi (66’ Paghera), Bjarnason, Huard (66’ Galazzi); Bianchi (77’ Olzer), Moncini (84’ Borrelli). A disposizione: Andrenacci, Riviera, Maccherini, Fogliata, Besaggio. Allenatore: Gastaldello.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo.

ASSISTENTI: Peretti di Verona; Rocca di Catanzaro.

RETI: 70’ Bisoli.

AMMONITI: Labojko, Falletti, Dionisi - Paghera.

ESPULSI: Capuano.

NOTE: recuperi: 1’-7’.