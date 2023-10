Ternana-Brescia: le dichiarazioni del post partita di mister Gastaldello

Nella conferenza stampa della vigilia, Gastaldello aveva detto che il Brescia sarebbe andato a Terni per vincere e così è stato. Una vittoria meritata frutto di grande personalità delle Rondinelle che probabilmente hanno disputato la loro miglior partita dall’inizio della stagione.

Al termine della partita, il tecnico biancoblù Daniele Gastaldello ha analizzato la partita sottolineando la crescita del gruppo. Queste le sue parole:



“Prima della partita avevo chiesto ai ragazzi di avere coraggio, cercare di andare a prendere alti gli avversari, di farli correre e giocare per poi trovare lo spazio tra le linee. In parte tutto questo l’abbiamo fatto, potevamo farlo di più ma rispetto ad altre volte l’abbiamo fatto meglio. La squadra ha meritato la vittoria, nonostante nel primo tempo il giro palla fosse lento abbiamo creato i presupposti per fare gol e questo è molto importante. Poi nel secondo tempo abbiamo gestito bene la partita anche se l’occasione di Dionisi nel finale mi ha fatto arrabbiare. Non esiste che negli ultimi due minuti un avversario possa entrare in area da solo. Se avessimo preso gol così sarebbe stata una mazzata immeritata per la squadra e per tutti i ragazzi dopo una partita giocata così”.

“Le prime tre sostituzioni le ho fatte perchè i giocatori (Jallow, Van de Looi e Huard) venivano da tre infortuni. Era la prima partita da titolate che facevano, hanno lavorato bene durante la sosta, ma sapevo che non avevano la partita intera nella gambe perciò quando li ho visti in difficoltà fisica li ho tolti”.

“Faccio una citazione per Adorni perché è un ragazzo straordinario, un professionista esemplare. Finora aveva giocato soltanto una decina di minuto a Lecco, non ha mai parlato e ha sempre lavorato. Come dico sempre, le occasioni capitano e contro la Ternana è stata la sua. L’ho fatto giocare e sono contento che abbia fatto un’ottima prestazione perché se lo merita. Deve essere da esempio per tutti i giocatori perché quando capita il momento i giocatori devono farsi trovare pronti come ha fatto Davide”.

“Avevo chiesto alla squadra convinzione e coraggio e secondo me può averne ancora di più. Siamo cresciuti, abbiamo fatto bene e non c’è nulla da dire. Ora andiamo incontro a un tour de force importante perché giocheremo ogni tre giorni e avremo bisogno di tutti quanti. Tutti i ragazzi avranno lo spazio giusto per mettersi in mostra e fare il bene della squadra. Ho la fortuna di avere tanti giocatori che quando subentrano mantengono il livello della squadra alto e riescono anche a migliorarlo”.

“Sapevamo che la Ternana è una squadra importante. In casa è una squadra aggressiva che ti viene a prendere con grande intensità soprattutto nel primo tempo. Ai ragazzi avevo chiesto di controbattere colpo su colpo, abbiamo mantenuto bene la palla e nonostante ci sia mancata un po’ di velocità, i ragazzi hanno avuto coraggio e personalità”.

“In quest’ultimo periodo fare delle scelte e lasciare in panchina alcuni ragazzi non è stato facile per me. Tanti giocatori mi hanno messo in grande difficoltà e meritano di giocare da titolari, ma purtroppo posso schierarne solo undici”.

“Bisoli ha fatto un grande gol. Sono contento perché è un trascinatore e un ragazzo che dà l’anima. È un esempio per tutto il gruppo e per i giovani. Quando si ha un capitano che trascina come fa lui bisogna andargli dietro e seguirlo passo dopo passo”.