Serie D, Eccellenza, Promozione | Risultati e marcatori di domenica 17 dicembre

In Serie D il Desenzano torna a far festa vincendo 3-1 in casa della capolista Arconatese. Tre reti anche per la Pro Palazzolo vittoriosa sul campo del Caravaggio.

Nel girone C il Breno non va oltre lo 0-0 contro il Montecchio Maggiore, mentre l’Atletico Castegnato torna dalla trasferta di Treviso con un passivo pesante di quattro gol subiti.

In Eccellenza l’Ospitaletto vince di misura contro il Carpenedolo e complici i passi falsi delle inseguitrici porta il suo vantaggio a +11 sul Rovato secondo in classifica.

In Promozione, infine, la Vighenzi si laurea campione d’inverno. Contro l’Orsa Iseo la partita finisce due pari, ma in virtù della sconfitta del Cellatica sul campo dello Sporting Brescia, i gardesani portano il loro vantaggio sui franciacortini a +2.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori delle formazioni bresciane:

SERIE D

GIRONE B

Arconatese - DESENZANO 1-3

(71′ rig. Ferrandino - 28′ 33′ 58′ Spaviero)

Caravaggio - PALAZZOLO 0-3

(8′ De Angelis, 25′ Oliveri, 89′ Gualandris)

Casatese - Legnano 1-1

Folgore Caratese - Crema 0-0

Real Calepina - Piacenza 0-1

Virtus Ciseranobergamo - Caldiero Terme 0-1

Castellanzese - Clivense 0-1

Tritium - Club Milano 0-1

Varesina - Brusaporto 4-0

Villa Valle - Ponte San Pietro 0-0

GIRONE C

BRENO - Montecchio Maggiore 0-0

Treviso - ATLETICO CASTEGNATO 4-0

(4′ Borsato, 23′ Arcopinto, 32′ Gnago, 45′ Posocco)

Adriese - Campodarsego 2-3

Cjarlins Muzane - Monte Prodeco 0-1

Este - Luparense 0-0

Mestre - Bassano Virtus 0-0

Portogruaro - Dolomiti Bellunesi 2-2

Virtus Bolzano - Mori S. Stefano 0-1

Union Clodiense - Chions 1-0

ECCELLENZA

OSPITALETTO - CARPENEDOLO 1-0

(37′ Mattei)

CILIVERGHE - Vertovese 1-4

(77′ Minessi - 24′ 47′ Messedaglia, 84′ Ballabio, 92′ Palamini)

CAZZAGOBORNATO - Castellana 1-1

(Marinaci - Secli)

DARFO BOARIO - ATLETICO CORTEFRANCA 3-2

(Galelli, Mbengue, Fenotti - Lapadula, Beccalossi)

Juvenes Pradalunghese - BEDIZZOLESE 0-1

(Vernuccio)

ORCEANA - Falco 4-0

(Giavazzi, Duda, Forlani, Speziale)

ROVATO - PAVONESE 2-2

(2 Bonardi - Riboli, rig. Pozzebon)

Forza e Costanza - Casazza 3-0

(Longhi, Rota, rig. Licini)

Scanzorosciate - Castiglione 1-1

(Bosis - Lauricella)

PROMOZIONE

Asola - LA SPORTIVA OME 4-1

(3 Buonaiuto, Burato - Corradi)

BORGOSATOLLO - LODRINO 3-1

(7′ 51′ Lefons, 44′ Giorgi - 25′ Gusmeri)

REZZATO DOR - Marmirolo 0-2

(48′ Dentale, 53′ Thai Ba)

SAN PANCRAZIO - Cividatese 1-0

(45′ Andreoli)

SPORTING BRESCIA - CELLATICA 4-2

(3′ 62′ Scariolo, 59′ autorete, 83′ Stefana - 58′ Masperi, 71′ Sinigaglia)

VIGHENZI - ORSA ISEO 2-2

(9′ Broli, 62′ Pavoni - 25′ Baccanelli, 67′ Ghidinelli)

VOBARNO - Suzzara 4-0

(23′ Bongioni, 44′ Giardini, 55′ Mutti, 78′ rig. Seck)

Sported Maris - San Lazzaro 1-1

(Moretti - Re)