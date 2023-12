Marcatori | Sinigaglia vola in doppia cifra

In Serie D la classifica marcatori è rimasta pressoché invariata. Tra i bresciani, il miglior attaccante è sempre Carmine Marrazzo che nei giorni scorsi è passato all’Atletico Castegnato. Sette i suoi gol realizzati nel girone B con il Caravaggio, ma dopo il suo trasferimento dovrà vedersela con gli avversari del girone C. Alle sue spalle ci sono due compagni di squadra, entrambi e sei reti: Massimiliano Pesenti e Ruggero Rusconi.

In Eccellenza Alessandro Triglia rimane stabile a quota dieci reti con due lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra Minessi e sull’ex Brescia Scaglia a otto reti.

In Promozione, infine, Sinigaglia sale in doppia cifra allungando a più due il vantaggio su Scariolo dello Sporting Brescia.

Di seguito le classifiche marcatori di Serie D, Eccellenza e Promozione, aggiornate al turno di domenica 10 dicembre.

SERIE D

GIRONE B

9 reti: Recino (Piacenza), Gnignue (Ponte San Pietro)

8 reti: Ferrario (Villa Valle), Gasparri, Orellana Cruz (Varesina), Castelli (Brusaporto)

7 reti: Stefanoni (Casatese), Arma (Caldiero Terme), Seck (Brusaporto), Quaggio (Arconatese)

5 reti: Gualandris (Pro Palazzolo)

4 reti: Pinardi (Desenzano)

GIRONE C

9 reti: Nicoloso (Portogruaro), Gnago (Treviso)

8 reti: Valenta (Chions)

7 reti: Marrazzo (Caravaggio), Molina (Mori Santo Stefano), Nunic (Dolomiti Bellunesi), De Vido (Este)

6 reti: Pesenti, Rusconi (Atletico Castegnato), Aliù (Union Clodiense Chioggia), Bangal (Luparense), Vita (Breno), Olonisakin (Bassano), De Cerchio (Luparense)

ECCELLENZA

10 reti: Triglia (Ciliverghe)

8 reti: Minessi (Ciliverghe), Scaglia (Cazzagobornato)

7 reti: Secli (Castellana), Barwuah (Rovato), Bosis (Scanzorosciate), Messedaglia (Vertovese)

6 reti: Campagnari (Castiglione), Breviario (Casazza), Speziale (Orceana), Granillo (Vertovese), Valotti (Castiglione), Inverardi (Carpenedolo), Peli (Ospitaletto)

5 reti: Gritti (Ospitaletto), Capelli (Scanzorosciate), Maffioletti (Falco), Botturi (Bedizzolese), Fenotti (Darfo Boario)

PROMOZIONE

10 reti: Sinigaglia (Cellatica)

8 reti: Scariolo (Sporting Brescia)

7 reti: Del Bar (San Lazzaro), Capelli (Cellatica), Rabaglio (Sported Maris), Baccanelli (Orsa Iseo)

6 reti: Buonaiuto (Asola)

5 reti: Manzoni, Ghidinelli (Orsa Iseo), Rassega (Vobarno), Asbiae, Brunati (Vighenzi)