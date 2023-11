Serie B, Südtirol-Brescia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Martedì 28 novembre alle ore 18:30 il Brescia affronterà il Südtirol allo stadio “Druso” di Bolzano per il recupero della terza giornata del campionato di Serie B.

Pre partita

Il Brescia si presenta alla sfida reduce dal buon pareggio in rimonta in casa del Pisa. Il primo punto della gestione Maran che ha così interrotto la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive. Momento difficile, invece, per gli altoatesini alla terza sconfitta consecutiva.

È il terzo confronto in Serie B tra le due squadre. Nella passata stagione il bilancio è di una vittoria a testa: 2-0 all’andata a favore del Brescia e 1-0 al ritorno per il Südtirol.

Dove vederla

Südtirol-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Ghiringhelli, Masiello, Davi; Casiraghi, Tait, Broh, Peeters; Pecorino, Merkaj. Allenatore: Bisoli.

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Papetti, Adorni, Mangraviti; Dickmann, Van de Looi, Bertagnoli, Huard; Galazzi, Bjarnason; Borrelli. Allenatore: Maran.