Südtirol-Brescia, tra i convocati rientrano capitan Bisoli e Jallow

Sono 22 i giocatori scelti dal tecnico Rolando Maran per il recupero della terza giornata di campionato contro il Südtirol, in programma martedì 28 novembre alle ore 18:30 allo stadio “Druso”.

Tra i disponibili, mister Maran ritrova capitan Bisoli e Jallow, mentre dovrà rinunciare agli infortunati Paghera e Fares sostituito da Riviera. Tra gli assenti anche lo Cistana per squalifica.

I convocati

Portieri: 1 Lezzerini, 22 Andrenacci.

Difensori: 3 Huard, 14 Mangraviti, 16 Riviera, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 8 Ndoj, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli, 31 Ferro.