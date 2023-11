Serie B, Pisa-Brescia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sabato 25 novembre alle ore 16:15, le Rondinelle saranno di scena in trasferta contro il Pisa allo stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” per disputare l’incontro valido per la 14ª giornata del campionato di Serie B.

Pre partita

Il Brescia è reduce da cinque sconfitte consecutive e attualmente occupa la quindicesima posizione a quota 13 punti, uno in più della zona play out. I lariani sono invece sesti in classifica con 21 punti realizzati.

Tanti gli ex della sfida, su tutti il neo tecnico Rolando Maran che torna in panchina proprio dopo l’esperienza con la formazione toscana.

Dove vederla

Pisa-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) o, in alternativa, in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Esteves, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Miguel Veloso, Piccinini; Tramoni, Valoti, D’Alessandro; Torregrossa. Allenatore: Aquilani.

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Van De Looi, Bjarnason, Huard; Bertagnoli, Galazzi; Moncini. Allenatore: Maran.