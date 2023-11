Pisa-Brescia, il pre partita: convocati e dichiarazioni del mister Maran

Sabato 25 novembre Il Brescia scenderà in campo dopo la sosta per le nazionali. Nella 14ª giornata di Serie B, le Rondinelle saranno impegnate in trasferta contro il Pisa allo stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani”.

Nel corso della conferenza stampa pre partita, il tecnico Rolando Maran ha affrontato diversi temi. Queste le due parole:

Debutto o debutto bis

“È un’altra partenza, ma lo considero un debutto in una squadra che conosco bene e questo è un vantaggio”.

La lunga pausa di un anno

“Stare a casa fa male. Non essere sull’erba ed esprimere una passione ti fa accumulare tanta rabbia. Le pause servono anche per crescere, ti fanno pensare molto e ti fanno fare delle riflessioni. In ogni lavoro, quando c’è un dispendio di energie importanti penso che ci sia anche bisogno di fermarsi e in questa fase ne ho approfittato”.

I progressi della squadra e il possibile modulo

“Ho avuto delle impressioni dall’esterno e lavorando con loro ne ho avuto conferma. Sicuramente è una squadra che sta attraversando un periodo negativo, è una squadra da rinfrancare e che ha bisogno di energia perché mi è parso di capire che ci sia molto da lavorare su questo aspetto. Dal punto di vista dell’atteggiamento ho avuto risposte positive, dobbiamo lavorare ancoro molto, abbiamo ampi margini di crescita e questo mi fa ben sperare.

Ho provato più soluzioni. Volevo verificare sul campo diverse situazioni e in questi giorni ho potuto farlo. Ci sono ancora cose da perfezionare però determinate risposte mi hanno fatto molto piacere”.

Il ritorno a Pisa e la partita

“Lo scorso anno siamo partiti male (con il Pisa,) e l’avventura è durata pochissimo. Pisa è una piazza ambiziosa, con grande passione e mi è dispiaciuto andare via. Adesso però ho la possibilità di voltare pagina. Ripartire da Pisa è una fatalità, in questo momento mi interessa soltanto iniziare bene questo nuovo percorso.

Il Pisa è una squadra con una sua identità, sarà una partita scomoda e per noi sicuramente un bel test”.

Due partite ravvicinate

“Le trasferte fanno parte del gioco, non dobbiamo farci condizionare anche se è ovvio che giocare nel nostro stadio ha sempre un sapore diverso. In questo momento avrei voluto avere più tempo, mentre con due trasferte così ravvicinate avremo pochi giorni per recuperare. Dai ragazzi mi aspetto delle risposte da un punto di vista dell’atteggiamento e quello che ho percepito è che la squadra voglia seguirmi in questo percorso”.

La necessità di tornare a vincere

“Abbiamo tutti la stessa fame. Vogliamo svoltare e tornare a prenderci delle soddisfazioni. Dobbiamo farlo per noi, ma soprattutto per chi ama questa squadra e questi e colori e anche per chi investe e la sostiene”.

Il reparto offensivo

“Abbiamo lavorato con gli attaccanti e farò delle scelte per metterli nelle condizioni ideali affinché possano sfruttare le loro qualità. È una rosa che ha determinate peculiarità ed è mio compito fare il possibile per sfruttarle. Provare diverse soluzioni serve anche a capire questo”.

L’atteggiamento

“Alla squadra chiederò non solo compattezza, ma anche di essere sfrontata nell’affrontare la gara. Bisogna fare le cose di slancio, senza paura, così da esaltare le nostre qualità”.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Lezzerini, 22 Andrenacci.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 8 Ndoj, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli, 31 Ferro.