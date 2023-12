Sampdoria-Feralpisalò| I convocati e l’intervista del tecnico Zaffaroni

Squadra in casa

Squadra in casa Sampdoria

Dopo l'importante vittoria casalinga contro la Cremonese (gol e highlights), la Feralpisalò è pronta alla sfida del “Luigi Ferraris” contro la Sampdoria. L’incontro, valido per la 18ª giornata di Serie BKT, è in programma sabato 23 dicembre alle ore 16:15.

L’intervista pre partita

Nel corso della conferenza stampa pre partita, mister Zaffaroni ha presentato così i temi della gara:

"I 3 punti sono importantissimi, soprattutto per ridare fiducia e morale. Le prestazioni ci sono sempre state ma facevamo errori che non ci permettevano di raggiungere il risultato mentre sabato abbiamo fatto una prestazione in linea con le altre ma evitando gli errori. Ora dobbiamo continuare su questa strada".

"Una vittoria può portare a questo, è vero, ma con la squadra ne abbiamo parlato e abbiamo cercato di combatterla".

"Nelle ultime giornate ha fatto bene, inoltre giocheremo in uno stadio che ha un peso, una storia, un blasone, tanto pubblico. Sono aspetti che dobbiamo tenere in considerazione e per fare risultato lì dovremo fare, ovviamente, una grande partita e arrivare pronti mentalmente".

"Sono entrambe importanti. Noi dobbiamo pensare una gara alla volta e rimanere concentrati. Quello di sabato è un match con tante insidie però dobbiamo affrontarla con spirito ed umiltà".

"Scelgo in base ai momenti. All'inizio ha giocato di più Andrea, adesso Karlo: dipende anche dalle caratteristiche di determinati avversari. Come dico ai ragazzi, però, non esistono titolari e riserve ma esiste il gruppo, la squadra deve raggiungere il suo obiettivo con tutti i suoi elementi".

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe.

Difensori: 3 Tonetto, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 31 Camporese, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia.

Centrocampisti: 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 29 Verzeletti, 39 Kourfalidis, 99 Pietrelli.

Attaccanti: 9 Buti?, 10 Di Molfetta, 14 Compagnon, 25 Sau, 70 Parigini, 91 La Mantia, 97 Felici.

Non disponibili: Bacchetti, Carraro, Da Cruz, Ferrarini e Voltan.

Gjyla e Pacurar saranno aggregati alla Primavera.